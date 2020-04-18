В Калининграде уже отобрано 300 человек, желающих учиться в военных вузах

18 Апр 2020 2020-04-18T19:29:47+03:00

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В Калининградской области районные военкоматы, областной сборный пункт и военно-врачебная комиссия в плановом порядке ведут прием молодых людей, желающих стать курсантами военных училищ. Как отметили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту, работа по изучению представленных документов организована в онлайн-режиме.

- Вызов и прием граждан для прохождения военно-врачебная комиссия осуществляется с обязательным соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических требований, - говорится в сообщении. - На сегодня в регионе отобрано уже более 300 человек, которые изъявили желание учиться в военных вузах. Среди них – несколько десятков девушек.

ИСТОЧНИК KP.RU