2020-04-19T12:16:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе - 126 зараженных, 35 человек выздоровели
Кирилл Алексеев
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За сутки в Калининградской области было подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе, на 19 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 11 129 человек, из них выявлено 126 случаев заражения (35 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 882 человека, в том числе 34 в специальном учреждении «Паруса надежды»

ИСТОЧНИК KP.RU

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