В Калининградской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в регионе - 126 зараженных, 35 человек выздоровели
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За сутки в Калининградской области было подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в оперативном штабе, на 19 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 11 129 человек, из них выявлено 126 случаев заражения (35 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 882 человека, в том числе 34 в специальном учреждении «Паруса надежды»
ИСТОЧНИК KP.RU