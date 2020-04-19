В оперштабе рассказали о последних случаях заражения коронавирусом в Калининграде

19 Апр 2020 2020-04-19T12:15:06+03:00

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За последние сутки в Калининградской области были зарегистрированы 11 новых случаев заражения COVID-19.

Как пояснили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в пяти случаях вирус был подтвержден при активном обследовании контактных с ранее заболевшими. Инфекция у них протекала бессимптомно.

Также коронавирус подтвердился у четверых калининградцев, обратившихся в медучреждения с диагнозом ОРВИ, у двоих - при госпитализации с диагнозом пневмония.

- Новых случаев заболевания коронавирусной инфекции среди постояльцев и сотрудников социального центра "Теплый дом" в Черняховском городском округе не выявлено, - отметили в оперативном штабе. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация остаётся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и министерства социальной политики.

Добавим, что в общей сложности нарастающим итогом в области подтверждено 126 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер. Выписано из стационаров 35 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU