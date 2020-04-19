Накануне Пасхи в небе над Калининградом наблюдалось удивительное свечение

19 Апр 2020 2020-04-19T12:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи соцсетей в субботу стали выкладывать в ленты фотографии удивительного атмосферного явления, известного как солнечное гало.

Гало можно сравнить с радугой вокруг солнца. Только в отличие от радуги гало создается не капельками воды, а ледяными кристаллами. Наблюдать гало на небе можно в любое время года, ночью и днем, вокруг солнца или луны.

Некоторые калининградцы считают, что неспроста гало появилось накануне Пасхи - мол, это хороший знак.

ИСТОЧНИК KP.RU