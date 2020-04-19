Накануне Пасхи в небе над Калининградом наблюдалось удивительное свечение
Фотографии стали размещать в соцсетях
.Фото: Алексей Бачер
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Пользователи соцсетей в субботу стали выкладывать в ленты фотографии удивительного атмосферного явления, известного как солнечное гало.
Гало можно сравнить с радугой вокруг солнца. Только в отличие от радуги гало создается не капельками воды, а ледяными кристаллами. Наблюдать гало на небе можно в любое время года, ночью и днем, вокруг солнца или луны.
Некоторые калининградцы считают, что неспроста гало появилось накануне Пасхи - мол, это хороший знак.
ИСТОЧНИК KP.RU