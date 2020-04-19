Антон Алиханов решил нестандартно помочь бизнесу в условиях самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запустил у себя в Инстаграме беспрецедентную акцию. Он предложил руководителям малого бизнеса региона присылать рекламные объявления на адрес центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес". А лучшие объявления губернатор будет публиковать на своей странице, которая весьма популярна (128 тысяч подписчиков).
"Бизнес он-лайн формата, удаленка, доставка продолжают работать. Несмотря на сложности и карантин калининградские предприниматели находят новые пути для своего развития, становятся более гибкими. - написал Антон Алиханов. - Для таких людей мы с Центром поддержки и создаем виртуальную витрину. Схема такая: присылайте в директ @mbkaliningrad картинку в формате рекламы в сториз, лучшие из них буду размещать в своем аккаунте со ссылкой на вашу страницу до конца карантина. Плюс сохраню в актуальном".
Пост Алиханова стал очень популярным, сумев набрать за сутки почти 4 тысячи лайков и несколько стен комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU