2020-04-19T15:07:18+03:00
Экономика

Антон Алиханов решил нестандартно помочь бизнесу в условиях самоизоляции

Проект получил рабочее название "Виртуальная витрина"
Кирилл Алексеев
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Антон Алиханов.Антон Алиханов.Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запустил у себя в Инстаграме беспрецедентную акцию. Он предложил руководителям малого бизнеса региона присылать рекламные объявления на адрес центра поддержки предпринимателей "Мой бизнес". А лучшие объявления губернатор будет публиковать на своей странице, которая весьма популярна (128 тысяч подписчиков).

"Бизнес он-лайн формата, удаленка, доставка продолжают работать. Несмотря на сложности и карантин калининградские предприниматели находят новые пути для своего развития, становятся более гибкими. - написал Антон Алиханов. - Для таких людей мы с Центром поддержки и создаем виртуальную витрину. Схема такая: присылайте в директ @mbkaliningrad картинку в формате рекламы в сториз, лучшие из них буду размещать в своем аккаунте со ссылкой на вашу страницу до конца карантина. Плюс сохраню в актуальном".

Пост Алиханова стал очень популярным, сумев набрать за сутки почти 4 тысячи лайков и несколько стен комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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