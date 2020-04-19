2020-04-19T15:25:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская область опустилась на 43-е место по числу заболевших коронавирусом

На текущий момент в регионе зарегистрировано 126 случая заражения COVID-19
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Это тот рейтинг, в котором хочется, чтобы твоя область находилась, как можно ниже.

В первой половине марта, когда коронавирус только начинал распространяться по России, были предположения, что в Калининградской области COVID-19 будет чувствовать себя очень вольготно, учитывая плотные контакты калининградцев с прилично зараженной к тому времени Европой.

Вначале так и было - наш регион поначалу входил в первую десятку всех субъектов Российской Федерации по абсолютному числу зараженных коронавирусной инфекцией. Однако затем зараза стала все стремительнее распространяться по регионам России, и Калининград постепенно отодвигался вниз "турнирной таблицы". На минувшей неделе мы входили в третью двадцадку, а сейчас по числу заболевших находимся на скромном 43-м месте (из 85 регионов). Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

И если каждый будет ответственно относиться к режиму самоизоляции, есть шансы, что серьезной вспышке коронавируса мы избежим, а условия карантина постепенно будут смягчаться. Сидим дома!

Напомним, что за последние сутки в области было подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 11 129 человек, из них выявлено 126 случаев заражения (35 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 882 человека, в том числе 34 в специальном учреждении «Паруса надежды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На перекрестке Киевской и проспекта Калинина в Калининграде уже укладывают асфальт
Впервые за много лет у "Борющихся зубров" на Пасху не раскрасили причинные места
Калининградская область опустилась на 43-е место по числу заболевших коронавирусом
Антон Алиханов решил нестандартно помочь бизнесу в условиях самоизоляции
ДТП на Кутузова: автомобиль пробил дорожное ограждение
Накануне Пасхи в небе над Калининградом наблюдалось удивительное свечение
В оперштабе рассказали о последних случаях заражения коронавирусом в Калининграде
В Калининградской области зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Калининграде уже отобрано 300 человек, желающих учиться в военных вузах
До конца апреля определится подрядчик для благоустройства Железнодорожного
В Калининграде в пяти случаях коронавирус обнаружен у больных пневмонией
Евгений Гришковец сравнил жизнь человечества в пандемии с застывшими мошками в янтаре
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с пасхальным обращением
В Литве за сутки выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом
Моряки-балтийцы пекут куличи вдали от родных берегов
В Калининградской области зафиксирован еще один очаг коронавирусной инфекции
В Калининграде за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 11 человек