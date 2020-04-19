Калининградская область опустилась на 43-е место по числу заболевших коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T15:25:01+03:00

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Это тот рейтинг, в котором хочется, чтобы твоя область находилась, как можно ниже.

В первой половине марта, когда коронавирус только начинал распространяться по России, были предположения, что в Калининградской области COVID-19 будет чувствовать себя очень вольготно, учитывая плотные контакты калининградцев с прилично зараженной к тому времени Европой.

Вначале так и было - наш регион поначалу входил в первую десятку всех субъектов Российской Федерации по абсолютному числу зараженных коронавирусной инфекцией. Однако затем зараза стала все стремительнее распространяться по регионам России, и Калининград постепенно отодвигался вниз "турнирной таблицы". На минувшей неделе мы входили в третью двадцадку, а сейчас по числу заболевших находимся на скромном 43-м месте (из 85 регионов). Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

И если каждый будет ответственно относиться к режиму самоизоляции, есть шансы, что серьезной вспышке коронавируса мы избежим, а условия карантина постепенно будут смягчаться. Сидим дома!

Напомним, что за последние сутки в области было подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 11 129 человек, из них выявлено 126 случаев заражения (35 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 882 человека, в том числе 34 в специальном учреждении «Паруса надежды».

ИСТОЧНИК KP.RU