Впервые за много лет у "Борющихся зубров" на Пасху не раскрасили причинные места
Впервые за много лет скульптура Августа Гауля "Борющиеся зубры" в центре Калининграда на Пасху осталась девственно чистой. Как сообщают очевидцы, бычьи тестикулы, которые в ночь перед праздником "некие темные личности" обычно красили в красный цвет, на этот раз сохранили натуральную бронзовую окраску.
Слом традиции, вероятно, связан с инцидентом в прошлом году, когда за раскраску тестикул были задержаны и оштрафованы два человека. Задержать их позволили камеры "Безопасного города". Но, наверное, и режим самоизоляции внес свою лепту.
Традиция раскрашивать тестикулы "Борющимся зубрам", или в простонародье - "быкам", появилась примерно в конце 1940-х годов. О ней подробно написал калининградский писатель и культуролог Александр Попадин в книге "Прогулочник по Калининграду".
ИСТОЧНИК KP.RU