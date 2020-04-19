Впервые за много лет у "Борющихся зубров" на Пасху не раскрасили причинные места

19 Апр 2020 2020-04-19T16:05:52+03:00

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Впервые за много лет скульптура Августа Гауля "Борющиеся зубры" в центре Калининграда на Пасху осталась девственно чистой. Как сообщают очевидцы, бычьи тестикулы, которые в ночь перед праздником "некие темные личности" обычно красили в красный цвет, на этот раз сохранили натуральную бронзовую окраску.

Слом традиции, вероятно, связан с инцидентом в прошлом году, когда за раскраску тестикул были задержаны и оштрафованы два человека. Задержать их позволили камеры "Безопасного города". Но, наверное, и режим самоизоляции внес свою лепту.

Традиция раскрашивать тестикулы "Борющимся зубрам", или в простонародье - "быкам", появилась примерно в конце 1940-х годов. О ней подробно написал калининградский писатель и культуролог Александр Попадин в книге "Прогулочник по Калининграду".

ИСТОЧНИК KP.RU