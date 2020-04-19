2020-04-19T16:29:43+03:00
Общество

На перекрестке Киевской и проспекта Калинина в Калининграде уже укладывают асфальт

Работы должны закончить к 5 мая
Кирилл Алексеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Накануне на перекрестки улицы Киевская и проспекта Калинина в Калининграде началась укладка асфальта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, одновременно специалисты различных направлений заканчивают тянуть сети наружного освещения, демонтируют старые опоры, продолжают устройство тротуара, монтируют ограждение. Вскоре начнется монтаж контактной сети.

- Через неделю дорожники начнут укладку верхнего слоя асфальта на всей площади ремонтируемого участка улицы Киевской, одновременно проводя регулировку люков на проезжей части, - сказали в пресс-службе, добавив, что до 5 мая предстоит также сложить подпорные стенки из брусчатки, восстановить плиточное покрытие большой подпорной стенки, установить дорожные знаки, светофорные объекты, пешеходные ограждения и нанести пластиком дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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