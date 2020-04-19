На перекрестке Киевской и проспекта Калинина в Калининграде уже укладывают асфальт
Накануне на перекрестки улицы Киевская и проспекта Калинина в Калининграде началась укладка асфальта.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, одновременно специалисты различных направлений заканчивают тянуть сети наружного освещения, демонтируют старые опоры, продолжают устройство тротуара, монтируют ограждение. Вскоре начнется монтаж контактной сети.
- Через неделю дорожники начнут укладку верхнего слоя асфальта на всей площади ремонтируемого участка улицы Киевской, одновременно проводя регулировку люков на проезжей части, - сказали в пресс-службе, добавив, что до 5 мая предстоит также сложить подпорные стенки из брусчатки, восстановить плиточное покрытие большой подпорной стенки, установить дорожные знаки, светофорные объекты, пешеходные ограждения и нанести пластиком дорожную разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU