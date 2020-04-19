2020-04-19T20:28:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Литве поднялась новая волна коронавируса

За последние сутки COVID-19 зарегистрирован у 59 человек, умер житель Клайпеды
Кирилл Алексеев
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..Фото: Delfi.lt
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За минувшие сутки в Литве было зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. В субботу этот показатель составил 90 человек. Один человек, у которого были сопутствовавшие заболевания, скончался.

Как сообщают литовские СМИ, основными очагами распространения инфекции в Литве являются Клайпеда, где в частном доме по уходу за больными Klaip dos hospisas было инфицировано 40 человек, а также Вильнюсский район. В городке Неменчине в субботу заразились сразу более 50 человек, в основном работников швейной фабрики.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Литве в настоящее время составляет 1298. Скончались 35 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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