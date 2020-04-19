В Литве поднялась новая волна коронавируса
За минувшие сутки в Литве было зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусом. В субботу этот показатель составил 90 человек. Один человек, у которого были сопутствовавшие заболевания, скончался.
Как сообщают литовские СМИ, основными очагами распространения инфекции в Литве являются Клайпеда, где в частном доме по уходу за больными Klaip dos hospisas было инфицировано 40 человек, а также Вильнюсский район. В городке Неменчине в субботу заразились сразу более 50 человек, в основном работников швейной фабрики.
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Литве в настоящее время составляет 1298. Скончались 35 человек
ИСТОЧНИК KP.RU