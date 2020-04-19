Выход к автобусам на остановке в Калининграде перекрыли отбойниками
Может, из-за коронавируса?
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В конце проспекта Победы, неподалеку от поворота в поселок Александра Космодемьянского, появилось довольно странное место.
Недавно, как сообщили участники группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", на дороге появились отбойники за ними оказалась автобусная остановка. Как пассажирам заходить в автобус, совершенно непонятно, можно и ноги поломать. А если в числе пассажиров окажется инвалид или просто пожилой человек? Ни в ГИБДД,ни в городской администрации об этом, вероятно, не подумали.
ИСТОЧНИК KP.RU