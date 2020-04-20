Алиханов выделил на борьбу с коронавирусом 500 млн рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T10:21:56+03:00

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Региональные власти выделили на борьбу с коронавирусом 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средства пойдут на закупку 13-ти видов оборудования, а также медицинских изделий, индивидуальных средств защиты и расходных материалов.

В общей сложности средства на дооснащение получат семь медицинских организаций в Калининграде и Гусеве, больше всех – почти 300 миллионов рублей – Центральная городская клиническая больница, для которой запланировано покупка аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, видеобронхоскопов, двух аппаратов УЗИ, палатных рентген-аппаратов и другой медицинской техники.

Также серьезное дооснащение ожидает Областную инфекционную больницу, Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Гусевскую ЦРБ. Кроме того, лабораторное оборудование поставят в Центр специализированных видов медицинской помощи, средства индивидуальной защиты – в Родильный дом №3. Четырьмя транспортировочными изолирующими боксами и съемными фильтрами для них пополнится Городская станция скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU