2020-04-20T10:21:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Алиханов выделил на борьбу с коронавирусом 500 млн рублей

Средства пойдут на закупку медоборудования, индивидуальных средств защиты и расходных материалов
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональные власти выделили на борьбу с коронавирусом 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средства пойдут на закупку 13-ти видов оборудования, а также медицинских изделий, индивидуальных средств защиты и расходных материалов.

В общей сложности средства на дооснащение получат семь медицинских организаций в Калининграде и Гусеве, больше всех – почти 300 миллионов рублей – Центральная городская клиническая больница, для которой запланировано покупка аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов, видеобронхоскопов, двух аппаратов УЗИ, палатных рентген-аппаратов и другой медицинской техники.

Также серьезное дооснащение ожидает Областную инфекционную больницу, Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и Гусевскую ЦРБ. Кроме того, лабораторное оборудование поставят в Центр специализированных видов медицинской помощи, средства индивидуальной защиты – в Родильный дом №3. Четырьмя транспортировочными изолирующими боксами и съемными фильтрами для них пополнится Городская станция скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде врачи, которые борются с коронавирусом, смогут бесплатно жить в отелях
В Калининграде житель Алтайского края промышлял закладкой наркотиков
Власти выделили «Аэрофлоту» 300 млн руб на субсидированные полеты из Калининграда в Москву
В Калининграде уволили полицейского, не сумевшего объяснить, на какие деньги он купил две машины
В Калининграде задержан подстрекатель к даче взятки
ГИБДД просит калининградских мотоциклистов оставаться дома до конца самоизоляции
В Зеленоградском районе задержали четверых копателей янтаря
В Калининградской области начались дополнительные выплаты к пособию по безработице
Калининградская область заняла 8-е место в России по приросту населения
За неделю в Калининградской области произошло 5 ДТП с пострадавшими
В Калининграде пенсионер избил участника дорожного конфликта
В Калининграде выписали шесть переболевших коронавирусом человек
На выходных 19 калининградцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Калининграде заведующий складом присвоил 130 пар обуви
Назначен новый министр цифровых технологий и связи Калининградской области
В оперштабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде
В Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавируса