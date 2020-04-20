В Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавируса
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 12 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 138 случаев заражения новой инфекцией.
За последние сутки в России подтверждены 4268 случаев новой коронавирусной инфекции в 76 регионах. Всего в стране зарегистрирован 47 121 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3446 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU