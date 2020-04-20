В оперштабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде
За прошедшие сутки в Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ у лиц, обратившихся за медицинской помощью, пят случаев - при госпитализации с диагнозом пневмония
«Четыре случая бессимптомного течения инфекции выявлено активно при обследовании контактных с ранее заболевшими», - добавили в оперштабе.
Всего нарастающим итогом в Калининградской области подтверждено 138 случаев коронавирусной инфекции, один закончился летально. Выписано по выздоровлению из стационаров 35 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU