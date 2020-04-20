В оперштабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде

20 Апр 2020 2020-04-20T10:50:59+03:00

Три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ

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За прошедшие сутки в Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ у лиц, обратившихся за медицинской помощью, пят случаев - при госпитализации с диагнозом пневмония

«Четыре случая бессимптомного течения инфекции выявлено активно при обследовании контактных с ранее заболевшими», - добавили в оперштабе.

Всего нарастающим итогом в Калининградской области подтверждено 138 случаев коронавирусной инфекции, один закончился летально. Выписано по выздоровлению из стационаров 35 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU