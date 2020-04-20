Назначен новый министр цифровых технологий и связи Калининградской области

20 Апр 2020 2020-04-20T11:11:31+03:00

Им стал Вадим Рыскаль, до этого возглавлявший Медицинский информационно-аналитический центр

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В Калининградской области назначен новый министр цифровых технологий и связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министерство возглавил Вадим Рыскаль, который последние три года возглавлял «Медицинский информационно-аналитический центр» регионального Министерства здравоохранения.

«Три региональные медицинские информационные системы, которые были созданы под его руководством, вошли в федеральный справочник Министерства здравоохранения РФ «Лучшие практики единого цифрового контура здравоохранения». Ещё два решения включены в справочник лучших региональных практик Минэкономразвития РФ», - отметили в пресс-службе правительства.

Также он курировал реализацию в регионе проекта «Бережливая поликлиника», создание единой диспетчерской службы Скорой медицинской помощи, интегрированной с системами «112» и Медицинской информационной системой Калининградской области, в рамках подготовки к ЧМ-2016 запускал проект комплексной автоматизации Больницы скорой медицинской помощи

ИСТОЧНИК KP.RU