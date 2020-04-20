Назначен новый министр цифровых технологий и связи Калининградской области
В Калининградской области назначен новый министр цифровых технологий и связи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Министерство возглавил Вадим Рыскаль, который последние три года возглавлял «Медицинский информационно-аналитический центр» регионального Министерства здравоохранения.
«Три региональные медицинские информационные системы, которые были созданы под его руководством, вошли в федеральный справочник Министерства здравоохранения РФ «Лучшие практики единого цифрового контура здравоохранения». Ещё два решения включены в справочник лучших региональных практик Минэкономразвития РФ», - отметили в пресс-службе правительства.
Также он курировал реализацию в регионе проекта «Бережливая поликлиника», создание единой диспетчерской службы Скорой медицинской помощи, интегрированной с системами «112» и Медицинской информационной системой Калининградской области, в рамках подготовки к ЧМ-2016 запускал проект комплексной автоматизации Больницы скорой медицинской помощи
ИСТОЧНИК KP.RU