В Калининграде заведующий складом присвоил 130 пар обуви

20 Апр 2020 2020-04-20T11:50:58+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли пропажу крупной партии обуви со склада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего пропало 130 пар обуви общей стоимостью 172 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен заведующий складом – 43-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина в марте в течение 10-ти дней продал обувь через интернет. На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU