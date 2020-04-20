В Калининграде заведующий складом присвоил 130 пар обуви
Ущерб составил 172 тыс рублей
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В Калининграде полицейские раскрыли пропажу крупной партии обуви со склада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Всего пропало 130 пар обуви общей стоимостью 172 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен заведующий складом – 43-летний местный житель.
Выяснилось, что мужчина в марте в течение 10-ти дней продал обувь через интернет. На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», ему грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU