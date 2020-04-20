На выходных 19 калининградцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T12:09:32+03:00

Несознательные граждане покидали дома с целью погулять, выпить на открытом воздухе и пожарить шашлыки

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За минувшие выходные полицейские составили 19 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Калининградской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В отношении 15 нарушителей были составлены протоколы по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Несознательные граждане покидали дома с целью погулять, выпить на открытом воздухе и пожарить шашлыки.

Также полицейские выявили четыре нарушения статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме этого, полицейские вынесли несколько тысяч устных предупреждений гражданам, которые нарушили режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU