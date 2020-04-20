В Калининграде выписали шесть переболевших коронавирусом человек
Всего выздоровел 41 человек
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области выписали шесть человека, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По состоянию на понедельник, 20 апреля, всего выздоровел 41 человек.
В регионе на COVID-19 уже обследовано 11 692 человека.
Сейчас под медицинским наблюдение из-за коронавируса остаются 1003 человека, днем ранее было 882 человека, в том числе, 36 человек находятся в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU