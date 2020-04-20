В Калининграде выписали шесть переболевших коронавирусом человек

20 Апр 2020 2020-04-20T12:24:52+03:00

Всего выздоровел 41 человек

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В Калининградской области выписали шесть человека, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, всего выздоровел 41 человек.

В регионе на COVID-19 уже обследовано 11 692 человека.

Сейчас под медицинским наблюдение из-за коронавируса остаются 1003 человека, днем ранее было 882 человека, в том числе, 36 человек находятся в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU