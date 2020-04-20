В Калининграде пенсионер избил участника дорожного конфликта

20 Апр 2020 2020-04-20T12:30:16+03:00

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В Калининграде спор двух водителей об очередности проезда на узкой дороге закончился дракой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на территории одного из СНТ в Центральном районе. Две машины не могли разъехаться на узкой дороге, в ходе конфликтной ситуации 62-летинй водитель несколько раз ударил по лицу 29-летнего оппонента и скрылся. У пострадавшего диагностировали перелом скулы.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Пенсионеру грозит до трех лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU