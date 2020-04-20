За неделю в Калининградской области произошло 5 ДТП с пострадавшими
Всего в дорожных авариях пострадали семь человек
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 13 по 20 апреля 2020 года на территории Калининградской области зарегистрировано 100 ДТП без пострадавших. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Также произошло 5 ДТТ, в которых пострадали семь человек. В течение недели в регионе не было аварий с погибшими, отметили в Госавтоинспекции.
За семь дней автоинспекторы задержали 59 пьяных водителей, часть из их попалась на повторном пьяном вождении. Кроме этого, было выявлено 24 случая нарушений правил перевозки детей.
ИСТОЧНИК KP.RU