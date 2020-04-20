Калининградская область заняла 8-е место в России по приросту населения

20 Апр 2020 2020-04-20T12:48:22+03:00

За три года прирост населения в области составил 2,7%

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Калининградская область вошла в число 24-х регионов РФ, в которых за последние три года выросла численность населения. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

За три года прирост населения в области составил 2,7%, по этому показателю Калининград находится на 8-м месте в России.

По состоянию на 1 января 2020 года в численность населения в области составляет 1 млн 12,5 тыс человек. При этом, отмечают авторы исследования, естественная убыль населения составила 6 тысяч человек, а миграционный прирост – 32,1 тысяч человек.

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, составила 146,748 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU