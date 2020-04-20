2020-04-20T13:39:59+03:00
Общество

В Калининградской области начались дополнительные выплаты к пособию по безработице

Перечисление осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области начали выплачивать дополнительные средства к пособию по безработице. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новую меру социальной поддержки уже получили 72 жителя области. Всего, уже ринято 106 положительных решений о предоставлении доплаты к пособию по безработице.

Выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, являющиеся жителями Калининградской области, официально признанные безработными и имеющие продолжительность трудовой деятельности и иной занятости с начала 2020 года не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. На эти цели из регионального бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Перечисление осуществляется в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.

Решение о назначении выплаты принимает Центр занятости населения на основании заявления безработного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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