В Зеленоградском районе задержали четверых копателей янтаря

20 Апр 2020 2020-04-20T14:44:12+03:00

Один из нарушителей попался на повторном нарушении закона

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В Зеленоградском районе задержали четверых мужчин, которые незаконно добывали янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двоих злоумышленников задержали в районе поселка Вербное, еще двое попались при добыче янтаря в районе поселка Надеждино. Всего было изъято 6 помп, шланги, сачки, лопаты, а также более килограмма незаконно добытого сырца.

На троих задержанных завели административные дела по статье 7.5 КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря». Четвертый задержанный за рецидив будет привлечен к уголовной ответственности по ч.2 ст. 255 УК РФ «Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

ИСТОЧНИК KP.RU