ГИБДД просит калининградских мотоциклистов оставаться дома до конца самоизоляции
За прошедшую неделю в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 12 мотоциклистов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С начала года в области произошло три ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадало два человека и один погиб. За тот же период прошлого года мотоциклисты попадали в аварии в четыре раза чаще, также в два раза было больше пострадавших.
«В ГИБДД надеются, что калининградские мотоциклисты будут соблюдать введенные в регионе ограничения и отложат поездки до отмены режима самоизоляции», - отметили в пресс-службе полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU