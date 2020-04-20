2020-04-20T15:13:52+03:00
Общество

ГИБДД просит калининградских мотоциклистов оставаться дома до конца самоизоляции

За неделю 12 мотоциклистов нарушили ПДД и были оштрафованы
Виктор Сергеев
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За прошедшую неделю в Калининградской области инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 12 мотоциклистов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С начала года в области произошло три ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадало два человека и один погиб. За тот же период прошлого года мотоциклисты попадали в аварии в четыре раза чаще, также в два раза было больше пострадавших.

«В ГИБДД надеются, что калининградские мотоциклисты будут соблюдать введенные в регионе ограничения и отложат поездки до отмены режима самоизоляции», - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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