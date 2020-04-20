2020-04-20T15:24:52+03:00
Происшествия

В Калининграде задержан подстрекатель к даче взятки

Горожанин предложил знакомым откупиться от полиции за миллион рублей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В феврале этого года 2020 года 51-летний калининградец узнал о том, что двое его знакомых попали под уголовное дело о мошенничестве. И управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД РФ планирует в отношении подозреваемых ряд оперативно-розыскных мероприятий. Пораскинув мозгами, мужик отправился к приятелям, «обрадовал» их этой новостью и сообщил, что за один миллион рублей, которые нужно передать правоохранителям, все неприятности пройдут, как с белых яблонь дым.

Фигуранты в свою очередь подумали - и согласились. Но результат для посредника оказался довольно неожиданным.10 марта он был задержан сотрудниками регионального УФСБ России на Советском проспекте в момент получения от одного из потенциальных проверяемых 500 тысяч рублей – первой части запланированной взятки. Инкриминируемая ему теперь статья УК РФ звучит довольно замысловато: «Подстрекательство к даче взятки должностному лицу в крупном размере». Что, впрочем, ее сути не меняет.

- Гражданин допрошен и дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств доказательственной базы, устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и лица, причастные к их совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде врачи, которые борются с коронавирусом, смогут бесплатно жить в отелях
В Калининграде житель Алтайского края промышлял закладкой наркотиков
Власти выделили «Аэрофлоту» 300 млн руб на субсидированные полеты из Калининграда в Москву
В Калининграде уволили полицейского, не сумевшего объяснить, на какие деньги он купил две машины
В Калининграде задержан подстрекатель к даче взятки
ГИБДД просит калининградских мотоциклистов оставаться дома до конца самоизоляции
В Зеленоградском районе задержали четверых копателей янтаря
В Калининградской области начались дополнительные выплаты к пособию по безработице
Калининградская область заняла 8-е место в России по приросту населения
За неделю в Калининградской области произошло 5 ДТП с пострадавшими
В Калининграде пенсионер избил участника дорожного конфликта
В Калининграде выписали шесть переболевших коронавирусом человек
На выходных 19 калининградцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В Калининграде заведующий складом присвоил 130 пар обуви
Назначен новый министр цифровых технологий и связи Калининградской области
В оперштабе сообщили подробности о новых случаях коронавируса в Калининграде
В Калининградской области выявили 12 новых случаев коронавируса