В Калининграде задержан подстрекатель к даче взятки

20 Апр 2020 2020-04-20T15:24:52+03:00

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В феврале этого года 2020 года 51-летний калининградец узнал о том, что двое его знакомых попали под уголовное дело о мошенничестве. И управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД РФ планирует в отношении подозреваемых ряд оперативно-розыскных мероприятий. Пораскинув мозгами, мужик отправился к приятелям, «обрадовал» их этой новостью и сообщил, что за один миллион рублей, которые нужно передать правоохранителям, все неприятности пройдут, как с белых яблонь дым.

Фигуранты в свою очередь подумали - и согласились. Но результат для посредника оказался довольно неожиданным.10 марта он был задержан сотрудниками регионального УФСБ России на Советском проспекте в момент получения от одного из потенциальных проверяемых 500 тысяч рублей – первой части запланированной взятки. Инкриминируемая ему теперь статья УК РФ звучит довольно замысловато: «Подстрекательство к даче взятки должностному лицу в крупном размере». Что, впрочем, ее сути не меняет.

- Гражданин допрошен и дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств доказательственной базы, устанавливаются возможные иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и лица, причастные к их совершению.

ИСТОЧНИК KP.RU