В Калининграде уволили полицейского, не сумевшего объяснить, на какие деньги он купил две машины
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде прокуратура добилась увольнения сотрудника УМВД, который нарушил антикоррупционное законодательство.
В ходе проверки прокуратура выяснила, что оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД по Калининградской области не указал доход в размере 450 тысяч рублей, а также забыл про квартиру, которую ему передали в фактическое пользование. Также полицейский не смог объяснить, на какие деньги он купил две машины.
По результатам проверки начальнику УМВД внесли представление, после чего с полицейским расторгли контракт и уволили в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU