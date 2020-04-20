Власти выделили «Аэрофлоту» 300 млн руб на субсидированные полеты из Калининграда в Москву

20 Апр 2020 2020-04-20T16:31:52+03:00

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Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» дополнительно 300 млн рублей на выполнение субсидированных перевозок между Калининградом и Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Средства выделяются из резервного фонда на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу в связи с распространением коронавирусной инфекции

Как уточняется, субсидия предоставлена «Аэрофлоту» для рейсов, выполняемых с 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU