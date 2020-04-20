Власти выделили «Аэрофлоту» 300 млн руб на субсидированные полеты из Калининграда в Москву
Деньги нашлись в резервном фонде
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительство РФ выделило «Аэрофлоту» дополнительно 300 млн рублей на выполнение субсидированных перевозок между Калининградом и Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Средства выделяются из резервного фонда на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров из Калининграда в Москву и в обратном направлении по специальному тарифу в связи с распространением коронавирусной инфекции
Как уточняется, субсидия предоставлена «Аэрофлоту» для рейсов, выполняемых с 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU