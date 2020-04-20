2020-04-20T16:41:06+03:00
Общество

В Калининграде житель Алтайского края промышлял закладкой наркотиков

На мужчину завели 14 уголовных дел, ему грозит до 20 лет лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали жителя Алтайского края, который занимался обустройством закладок с наркотиками. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

22-летний мужчина расфасовывал наркотики на мелкие партии и прятал их в тайниках, которые он оборудовал в различных районах Калининграда. Координаты закладок фигурант передавал покупателям через сайт в «Даркнете», за что получал денежное вознаграждение. Подозреваемый для удобства, а также для рекламы интернет-магазина использовал оригинальный стиль закладок, приклеивая наркотики к саморезам изолентой.

Оперативники поймали его с поличным в то время, когда он прятал очередную закладку. У него изъяли таблетки МДМА, мефедрон и марихуану. Во время обыска в жилище подозреваемого нашли 38 приготовленных к сбыту закладок наркотиков и оборудование для их расфасовки. Кроме того полицейские разыскали 12 уже обустроенных им тайников с наркотиками.

На мужчину завели 14 уголовных дел, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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