2020-04-20T16:56:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде врачи, которые борются с коронавирусом, смогут бесплатно жить в отелях

Медиков также обеспечат трехразовым горячим питанием
Александр КАТЕРУША
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Антон Алиханов оставил запись на своей страничке в Инстаграме.Антон Алиханов оставил запись на своей страничке в Инстаграме.Фото: Instagram.com
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Власти Клининградской области пошли навстречу медицинским работникам. Врачам, которые борются с коронавирусом, можно будет бесплатно селиться в городские гостиницы, чтобы не возвращаться после смены домой и не подвергать риску родных и близких. Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Для того, чтобы облегчить их работу и обезопасить их родных и близких, мы предлагаем нашим медикам после рабочей смены воспользоваться услугами отелей города, где им будет обеспечен высокий уровень комфорта. Также обеспечим их трехразовым горячим питанием и доставкой от отеля до рабочего места», - написал он.

«Врачи и весь медицинский персонал наших больниц главные герои в этот непростой период. Именно они взяли на себя ответственность и колоссальную нагрузку за наше с вами здоровье», - написала губернатор.

Глава региона отметил, что заработает эта опция для врачей и медицинского персонала уже послезавтра, то есть в среду 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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