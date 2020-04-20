В Калининграде мошенник убедил трех девушек взять кредиты и похитил деньги
Полицейские задержали молодого калининградца за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трое девушек 18-ти и 19-ти лет познакомились в интернете с «иностранцем», который представился известным хоккеистом. Молодые люди встретились и мужчина предложил им легкий способ заработка денег.
«Злоумышленник убедил девушек взять кредиты в одном из банков и перечислить деньги ему на банковскую карту. 22-летний злоумышленник при этом обещал, что им не придется платить за кредит, а деньги они поделят поровну. Однако как только он получил 50 тысяч рублей, то перестал выходить на связь», - отметили в пресс-службе полиции.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU