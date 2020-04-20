В Калининграде мошенник убедил трех девушек взять кредиты и похитил деньги

20 Апр 2020 2020-04-20T17:20:37+03:00

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Полицейские задержали молодого калининградца за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое девушек 18-ти и 19-ти лет познакомились в интернете с «иностранцем», который представился известным хоккеистом. Молодые люди встретились и мужчина предложил им легкий способ заработка денег.

«Злоумышленник убедил девушек взять кредиты в одном из банков и перечислить деньги ему на банковскую карту. 22-летний злоумышленник при этом обещал, что им не придется платить за кредит, а деньги они поделят поровну. Однако как только он получил 50 тысяч рублей, то перестал выходить на связь», - отметили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье – 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU