В Калининградской области в условиях самоизоляции активизировались мошенники

20 Апр 2020 2020-04-20T17:37:27+03:00

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В Калининградской области в период всеобщей самоизоляции в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции активизировались мошенники. Власти просят жителей быть бдительными и не попадаться на уловки преступников.

«Аферисты, как показывает история, становятся наиболее активны в период экономического кризиса, пользуясь сложным финансовым положением людей. Они пользуются ворованными базами данных, звонят людям, представляясь сотрудниками банков и силовых структур, могут запрашивать по телефону данные банковских карт, просят переходить по ссылкам, рассылают смс, могут ходить по квартирам. В результате люди лишаются денег из-за собственной доверчивости», – рассказал замминистра финансов Калининградской области Анатолий Горкин.

В министерстве напоминают, что сотрудники газовой службы, Водоканала, кабельных сетей и т.п. не посещают квартиры и дома для плановых проверок приборов учета: все посещения носят заявительный характер, а указанные службы работают в аварийном режиме, т.е. только по вызову.

Кроме этого, волонтеры и представители социальных служб не предлагают свои услуги по телефону/электронной почте. Эти услуги предоставляются только по предварительной заявке. Также не стоит забывать, что медицинские учреждения не торгуют вакцинами от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU