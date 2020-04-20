2020-04-20T18:28:51+03:00
Общество

В Багратионовске инспекторы ГИБДД выявили переполненную маршрутку

На водителя составили два административных протокола
Виктор Сергеев
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В Багратионовском районе инспекторы ГИБДД выявили грубое нарушение правил перевозок пассажиров. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

В ходе проверки маршрутки, следовавшей по маршруту «Багратионовск-Калининград», было установлено, что водитель перевозил на 5 человек больше, чем возможно. Кроме этого, в салоне транспортного средства не было ремней безопасности.

На водителя составили два административных протокола – на наличие неисправностей и нарушение правил перевозки людей. Также решается вопрос о привлечении к ответственности должностного лица, ответственного за выпуск на линию неисправного транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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