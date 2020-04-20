В Гурьевске с территории дома украли полторы тонны металлических конструкций

20 Апр 2020 2020-04-20T19:13:03+03:00

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В Гурьевске полицейские раскрыли крупную кражу металла с территории частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

1400 кг металлоконструкций стоимостью 150 тысяч рублей украл 44-летний житель Правдинского района. Как оказалось, мужчина ежедневно проезжал мимо дома и заметил, что на территории имеется большое количество металлоконструкций.

«Злоумышленник обнаружил, что в доме никто не проживает, а лишь ведутся ремонтные работы. Поэтому он отпросился пораньше с работы и уехал на служебном манипуляторе. При помощи техники он погрузил в кузов металл и отвез его в пункт приема», - сообщили в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по стать «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU