Многие москвичи, прилетевшие в понедельник в Калининград, сразу возвращаются назад

20 Апр 2020 2020-04-20T19:39:28+03:00

В Калининграде начал действовать особый режим для авиапассажиров из Москвы и Петербурга

Изменить размер текста: A A

Начал действовать новый порядок – с понедельника 20 апреля все прилетающие в Калининград из аэропортов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области помещаются на двухнедельный карантин. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Самоизоляцию пассажиры должны проходить в своих калининградских квартирах (если таковые есть), либо в обсерваторе. Новый порядок действует до 17 мая включительно.

- Введен режим самоизоляции для всех прилетающих из аэропортов Санкт-Петербурга и Москвы. Пассажиры должны в обязательном порядке отправляться на двухнедельный режим самоизоляции, - сказал Дмитрий Лысков и добавил, что сегодня «многие улетают назад».

В случае ухудшения здоровья приезжие должны обращаться в медицинские организации, к ним будут приезжать и брать анализ.

Известно, что условия обсервации созданы в гостинице «Патриот».

Отметим, аэропорт «Храброво» ежедневно принимает 5 рейсов из Москвы и 1-2 рейса из Санкт-Петербурга.

Пассажиры, прибывающие в Калининград, в обязательном порядке проходят проверку Роспотребнадзора в аэропорту Калининграда. Прилетающим дистанционно измеряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU