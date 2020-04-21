В Калининграде на старом кладбище горела пристройка к церкви
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В понедельник вечером на городском кладбище на проспекте Мира произошел пожар. Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило от диспетчера системы 112 в 23:44. Он сообщил, что горит кровля пристройки к церкви.
Погибших, эвакуированных и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU