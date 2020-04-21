В Калининграде на старом кладбище горела пристройка к церкви

21 Апр 2020 2020-04-21T10:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник вечером на городском кладбище на проспекте Мира произошел пожар. Об этом сообщает сайт регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило от диспетчера системы 112 в 23:44. Он сообщил, что горит кровля пристройки к церкви.

Погибших, эвакуированных и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU