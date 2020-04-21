В Калининградской области выявили 6 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 144 случая заболевания
.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 6 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 144 случая заболевания новой инфекцией.
За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2567 случаев выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 427 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU