В Калининградской области выявили 6 новых случаев коронавируса

21 Апр 2020 2020-04-21T10:40:48+03:00

Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 144 случая заболевания

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 6 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 144 случая заболевания новой инфекцией.

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2567 случаев выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 427 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU