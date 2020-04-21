21 Апр 2020 2020-04-21T11:30:22+03:00

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Калининградский парусник «Крузенштерн» попал в шторм в Эгейском море. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, ветер достигал более 20 метров в секунду, волнение доходило до 7 баллов. С таким рангоутом (устройства для постановки парусов), как у «Крузенштерна», сильный встречный ветер – серьезная помеха. Скорость упала до трех узлов.

«В целях безопасности на открытой палубе сократили масштаб судовых работ и натянули штормовые леера», - сообщили в БГАРФ и отметили, что на следующее утро наступил практически полный штиль: идеальная погода, чтобы привести судно в порядок после нескольких недель в море.

«Крузенштерн» продолжил плавание и из Мраморного моря благополучно вошел в пролив Босфор.

Барк прошел под тремя мостами, которые соединяют берега пролива, вошел в воды Черного моря.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU