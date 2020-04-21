2020-04-21T10:56:34+03:00
Экономика

Гарантийный фонд Калининградской области в апреле выдал поручительств на 40 млн рублей

В этом году предприниматели стали заметно чаще обращаться за услугами фонда
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С начала апреля Гарантийный фонд Калининградской области выдал шесть поручительств на 41,6 миллиона. Благодаря этой поддержке калининградские бизнесмены смогли получить кредиты на сумму 93,5 млн, сообщил директор фонда Кирилл Лило. При этом за первый квартал фонд помог предпринимателям привлечь кредитов на сумму более чем 86 миллионов рублей. Для этого было выдано пять поручительств на 44,6 млн рублей.

По его словам, эта мера поддержки становится одной из самых востребованных услуг у представителей малого и среднего бизнеса региона.

«В этом году предприниматели стали заметно чаще обращаться за услугами Гарантийного фонда, – рассказал Кирилл Лило. – Как показывает практика, наши поручительства являются весомым подтверждением надёжности заёмщика».

Гарантийный фонд Калининградской области входит в структуру регионального Центра поддержки предпринимательства. Он обеспечивает доступ субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным и иным финансовым ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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