В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света

21 Апр 2020 2020-04-21T11:13:38+03:00

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В Калининграде во вторник, 21 апреля, в течение дня не будет электричества на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов отключат от электричества дома наб. Ген. Карбышева 22а - 28а.

На этот же срок, с 9.00 до 18.00, запланировано отключение от энергоснабжения дома Московский пр-т 184, также не будет также работать светофор в районе «Факела».

Во вторник в Калининграде продолжится строительство дороги на Чкаловск, реконструкция улиц Гагарина и Дачной, ремонт улиц Клинической, Киевской, Инженерной, Батальной, тротуары ремонтируют на Нарвской, Димитрова, Менделеева. Начинается подготовка к ремонту участка ул. Багратиона – от Ленинского проспекта до ул. Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU