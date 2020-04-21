Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразился ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев

21 Апр 2020 2020-04-21T11:21:04+03:00

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За прошедшие сутки в Калининградской области выявили шесть новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев. Новую инфекцию у него выявили при госпитализации с диагнозом пневмония

Также заболел постоялец социального центра «Тёплый дом». Это второй случай в этом учреждении, он выявлен в условиях изоляции в инфекционном стационаре. Мероприятия в очаге продолжаются.

«Два человека, активно обследованных по контакту с ранее заболевшими, клинических проявлений инфекции у них не было, но они как контактные лица находились на изоляции по месту жительства. Одна заболевшая обследованная при возникновении у нее симптомов респираторного заболевания при медицинском наблюдении за ней, как за контактной с ранее заболевшим. Еще одна заболевшая, обследованная в условиях инфекционного стационара, куда была госпитализирована с респираторными симптомами, развившимися после контакта с ранее заболевшим родственником», - отметили в оперативном штабе.

Всего в регионе выявлено с начала пандемии 144 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU