2020-04-21T11:21:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразился ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев

За сутки в Калининградской области выявили шесть новых случаев коронавируса
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Калининградской области выявили шесть новых случаев коронавируса.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе, среди заболевших ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев. Новую инфекцию у него выявили при госпитализации с диагнозом пневмония

Также заболел постоялец социального центра «Тёплый дом». Это второй случай в этом учреждении, он выявлен в условиях изоляции в инфекционном стационаре. Мероприятия в очаге продолжаются.

«Два человека, активно обследованных по контакту с ранее заболевшими, клинических проявлений инфекции у них не было, но они как контактные лица находились на изоляции по месту жительства. Одна заболевшая обследованная при возникновении у нее симптомов респираторного заболевания при медицинском наблюдении за ней, как за контактной с ранее заболевшим. Еще одна заболевшая, обследованная в условиях инфекционного стационара, куда была госпитализирована с респираторными симптомами, развившимися после контакта с ранее заболевшим родственником», - отметили в оперативном штабе.

Всего в регионе выявлено с начала пандемии 144 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский зоопарк взял на реабилитацию тюленя, которого нашли в Заостровье
Двое калининградцев украли 2,5 тонны рельсов и железнодорожных деталей
Суд обязал администрацию Правдинска оборудовать контейнерные площадки
По центру Калининграда бесстрашно разгуливает утка с утятами
Зеленоградский «Фиштиваль» проведут в онлайн-режиме, споет группа «Сегодня ночью»
Калининградец угрожал убить знакомого за долг в 30 тысяч рублей
Путин обсудит с Алихановым борьбу с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Калининградской области больше всего заболевших коронавирусом
В Калининграде в ночь на пятницу разведут мосты
В Калининграде семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Калининграде «Библионочь-2020» пройдет в онлайн-формате
В Калининграде уголовник расплачивался в магазинах найденной картой
В Калининграде врачи могут бесплатно воспользоваться услугами такси
Калининградка пыталась выдать себя за жертву насильника
Жителя Советска задержали с 12 свертками карфентанила
Из аэропорта – в обсерватор: Более 20 прилетевших в Калининград пассажиров поместили на карантин
В Полесском районе пьяный мотоциклист без прав врезался в «Опель»
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразился ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света
Гарантийный фонд Калининградской области в апреле выдал поручительств на 40 млн рублей
Парусник «Крузенштерн» попал в шторм в Эгейском море
В Калининградской области выявили 6 новых случаев коронавируса
В Калининграде на старом кладбище горела пристройка к церкви
Многие москвичи, прилетевшие в понедельник в Калининград, сразу возвращаются назад
В Гурьевске с территории дома украли полторы тонны металлических конструкций