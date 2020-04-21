В Полесском районе пьяный мотоциклист без прав врезался в «Опель»

21 Апр 2020 2020-04-21T11:34:20+03:00

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В Полесском районе в понедельник вечером в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 11-м километре автодороги «Полесск - Большаково». 30-летний водитель мотоцикла «Балтмоторс» при выезде со второстепенной дороги врезался в «Опель».

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В полиции отметили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав на управление мотоциклом.

ИСТОЧНИК KP.RU