Из аэропорта – в обсерватор: Более 20 прилетевших в Калининград пассажиров поместили на карантин

21 Апр 2020 2020-04-21T12:11:56+03:00

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В понедельник, 20 апреля, в Калининграде начал действовать новый порядок – все прилетающие в регион из аэропортов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области помещаются на двухнедельный карантин. Накануне в обсерватор был помещен 21 человек - все они прибывшие пассажиры авиарейсов, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Напомним, самоизоляцию пассажиры должны проходить в своих калининградских квартирах (если таковые есть), либо в обсерваторе. Новый порядок действует до 17 мая включительно.

Всего за сутки в обсерватор было помещено 42 человека.

«В связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, просим граждан отказаться от посещения Калининградской области в туристических целях. Надо понимать, что возможности обсерваторов не безграничны и обеспечить ими всех не получится», – заявил на прошлой неделе губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU