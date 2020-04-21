Жителя Советска задержали с 12 свертками карфентанила
В Советске задержали местного жителя с крупной парией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских резко изменил скорость и направление своего движения.
Полицейские бросились в погоню за подозрительным мужчиной, который попытался спрятаться в подъезде одного из домов и задкержали его.
В ходе досмотра у 44-летнего задержанного изъяли прозрачный пакет, в котором находились 12 свёртков с белым порошком. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является карфентанилом массой 0,64 грамма.
За незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU