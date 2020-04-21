Жителя Советска задержали с 12 свертками карфентанила

21 Апр 2020 2020-04-21T12:01:45+03:00

За незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

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В Советске задержали местного жителя с крупной парией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который при виде полицейских резко изменил скорость и направление своего движения.

Полицейские бросились в погоню за подозрительным мужчиной, который попытался спрятаться в подъезде одного из домов и задкержали его.

В ходе досмотра у 44-летнего задержанного изъяли прозрачный пакет, в котором находились 12 свёртков с белым порошком. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является карфентанилом массой 0,64 грамма.

За незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU