Калининградка пыталась выдать себя за жертву насильника

21 Апр 2020 2020-04-21T12:14:52+03:00

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В начале апреля в полицию Славского района обратилась 22-летняя жительница одного из местных поселков. Повод было достаточно серьезный: бедная девушка пожаловалась на то, что ее изнасиловали.

Потерпевшая указала на одного из своих знакомых. Парню светил немалый срок в «зоне», однако доследственная проверка принесла неожиданный результат.

- Указанные в заявлении и объяснении обстоятельства своего подтверждения не нашли и были опровергнуты, - сообщила официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко. - По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления.

Однако свято место, как известно, пусто не бывает. Теперь вместо молодого человека под «уголовкой» оказалась его мнимая жертва. Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР инкриминировал девице статью УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». Сообразив, чем дело (уголовное) пахнет, славчанка поспешила во всем сознаться. Оказалось, заяву она настрочила, обидевшись на то, что ее назвали, как это модно сейчас говорить, девушкой с пониженной социальной ответственностью.

Вообще-то, по закону, за подобный навет можно схлопотать до трех лет лишения свободы. Но пока, насколько известно, во всех имевших место в нашем регионе аналогичных случаях виновные отделывались штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU