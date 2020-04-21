В Калининграде врачи могут бесплатно воспользоваться услугами такси

21 Апр 2020 2020-04-21T12:18:31+03:00

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Компания "Яндекс" во вторник запустила в Калининграде проект помощи медицинским и социальным службам "Помощь рядом". Как сообщается, с 21 апреля компания организует перевозку 37 врачей из четырех больниц Калининград на дом к пациентам.

- У нас сформирован отдельный парк, состоящий из 20 автомобилей, - рассказали детали в "Яндексе". - Врачам и другим медработникам можно заказать автомобиль с водителем в приложении "Яндекс.Такси" по специальному тарифу "Медик". Для врачей поездка будет бесплатной. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию, при этом принимать другие заказы в это время они не могут.

В компании подчеркнули, что все автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование.

В настоящее время социальный проект "Помощь рядом" запущен в 11 городах России. Отмечается, что благодаря проекту врачи могут принять в два раза больше пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU