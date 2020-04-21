2020-04-21T12:18:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде врачи могут бесплатно воспользоваться услугами такси

"Яндекс" запустил социальный проект "Помощь рядом"
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Компания "Яндекс" во вторник запустила в Калининграде проект помощи медицинским и социальным службам "Помощь рядом". Как сообщается, с 21 апреля компания организует перевозку 37 врачей из четырех больниц Калининград на дом к пациентам.

- У нас сформирован отдельный парк, состоящий из 20 автомобилей, - рассказали детали в "Яндексе". - Врачам и другим медработникам можно заказать автомобиль с водителем в приложении "Яндекс.Такси" по специальному тарифу "Медик". Для врачей поездка будет бесплатной. Водители подключаются к парку и выполняют социально важные заказы по собственному желанию, при этом принимать другие заказы в это время они не могут.

В компании подчеркнули, что все автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители - медицинское обследование.

В настоящее время социальный проект "Помощь рядом" запущен в 11 городах России. Отмечается, что благодаря проекту врачи могут принять в два раза больше пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский зоопарк взял на реабилитацию тюленя, которого нашли в Заостровье
Двое калининградцев украли 2,5 тонны рельсов и железнодорожных деталей
Суд обязал администрацию Правдинска оборудовать контейнерные площадки
По центру Калининграда бесстрашно разгуливает утка с утятами
Зеленоградский «Фиштиваль» проведут в онлайн-режиме, споет группа «Сегодня ночью»
Калининградец угрожал убить знакомого за долг в 30 тысяч рублей
Путин обсудит с Алихановым борьбу с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Калининградской области больше всего заболевших коронавирусом
В Калининграде в ночь на пятницу разведут мосты
В Калининграде семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
В Калининграде «Библионочь-2020» пройдет в онлайн-формате
В Калининграде уголовник расплачивался в магазинах найденной картой
В Калининграде врачи могут бесплатно воспользоваться услугами такси
Калининградка пыталась выдать себя за жертву насильника
Жителя Советска задержали с 12 свертками карфентанила
Из аэропорта – в обсерватор: Более 20 прилетевших в Калининград пассажиров поместили на карантин
В Полесском районе пьяный мотоциклист без прав врезался в «Опель»
Оперштаб: В Калининграде коронавирусом заразился ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света
Гарантийный фонд Калининградской области в апреле выдал поручительств на 40 млн рублей
Парусник «Крузенштерн» попал в шторм в Эгейском море
В Калининградской области выявили 6 новых случаев коронавируса
В Калининграде на старом кладбище горела пристройка к церкви
Многие москвичи, прилетевшие в понедельник в Калининград, сразу возвращаются назад
В Гурьевске с территории дома украли полторы тонны металлических конструкций