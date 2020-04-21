В Калининграде уголовник расплачивался в магазинах найденной картой

21 Апр 2020 2020-04-21T12:17:01+03:00

Используя бесконтактный способ оплаты, он успел совершить покупок на 13 тысяч рублей

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин нашел карту и поспешил на шоппинг. Используя бесконтактный способ оплаты, он успел совершить покупок на 13 тысяч рублей.

После того, как владелец карты стал получать сообщения о списании, он обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU