В Калининграде «Библионочь-2020» пройдет в онлайн-формате

21 Апр 2020 2020-04-21T12:26:45+03:00

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В этом году в Калининградской области традиционная всероссийская акция «Библионочь» пройдет в онлайн-формате в субботу, 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Калининградская областная научная библиотека присоединится к акции #75словПобеды, который стартует 25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи». Проект будет реализован совместно с Калининградским областным драматическим театром и ГТРК «Калининград».

«В рамках марафона в исполнении известных актеров, писателей, деятелей культуры и спорта, сотрудников библиотек всей страны прозвучат строки из военной корреспонденции, личной переписки, отрывки из любимых на фронте и в тылу книг, а также фрагменты произведений калининградских авторов, посвященные Великой Отечественной войне», - сообщили в правительственной пресс-службе.

Стать участником онлайн-марафона может каждый. Для этого необходимо записать видео, памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды. А в описании ролика или в комментариях нужно рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

ИСТОЧНИК KP.RU