В Калининграде семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
Еще 16 человек находятся на кислородной поддержке
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Еще 16 человек находятся на кислородной поддержке.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено шесть новых случаев заболевания, всего в области подтверждено с начала пандемии 144 случая заражения, один человек скончался.
Под медицинским наблюдением остаются 1165 человек, в том числе 78 человек в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU