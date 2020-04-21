В Калининграде семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

21 Апр 2020 2020-04-21T12:40:16+03:00

Еще 16 человек находятся на кислородной поддержке

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В Калининградской области семеро заболевших коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Еще 16 человек находятся на кислородной поддержке.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено шесть новых случаев заболевания, всего в области подтверждено с начала пандемии 144 случая заражения, один человек скончался.

Под медицинским наблюдением остаются 1165 человек, в том числе 78 человек в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU