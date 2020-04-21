В Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Калининградской области больше всего заболевших коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T13:23:18+03:00

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Коронавирусная инфекция зафиксирована не только среди жителей Калининграда. Информация об этом содержится в официальном ответе управления Роспотребнадзора по Калининградской области на запрос "КП" в Калининграде. Специалисты подготовили ответ, опираясь на данные по уровню заболеваемости за 18 апреля 2020 года. На тот день всего в области было зафиксировано 126 инфицированных.

- В Калининграде – 103 заболевших коронавирусом, - приводят данные в ведомстве. - В Гурьевском городском округе – 6 случаев, Зеленоградском и Черняховском городском округах – по 5 случаев, Гвардейском городском округе – 2 случая. По одному заболевшему зарегистрировано в Балтийске, Пионерском, Багратионовском, Нестеровском и Полесском городских округах.

Обращаем ваше внимание, что по данным на 21 апреля ситуация несколько изменилась.

ИСТОЧНИК KP.RU