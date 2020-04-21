Путин обсудит с Алихановым борьбу с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T14:01:36+03:00

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Президент России Владимир Путин во вторник, 21 апреля, обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства в режиме видеоконференции побеседует с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым, сообщил изданию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что президент продолжает работать в Ново-Огарево, во вторник значительная часть его рабочего дня будет посвящена работе с регионами.

Представитель Кремля уточнил, что обе встречи пройдут в открытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU