Калининградец угрожал убить знакомого за долг в 30 тысяч рублей
В Калининграде полицейские задержали мужчину, который угрожал убить знакомого за денежный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
40-летний горожанин пришел в гости к знакомому и потребовал вернуть 30 тысяч рублей, которые ранее он одолжил ему. Для убедительности он достал нож и даже нанес должнику небольшой порез.
Пострадавший обратился в дежурную часть отдела полиции и в больницу для оказания необходимой помощи.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали, орудие преступления изъяли. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU