Калининградец угрожал убить знакомого за долг в 30 тысяч рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T14:38:00+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который угрожал убить знакомого за денежный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний горожанин пришел в гости к знакомому и потребовал вернуть 30 тысяч рублей, которые ранее он одолжил ему. Для убедительности он достал нож и даже нанес должнику небольшой порез.

Пострадавший обратился в дежурную часть отдела полиции и в больницу для оказания необходимой помощи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали, орудие преступления изъяли. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU